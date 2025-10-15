Pjanic rompe gli indugi | annuncio e ritorno in Serie A

Quanto rivelato da Pjanic scalda i cuori di tanti tifosi dei club di Serie A: attenzione al ritorno in grande stile. Fra i calciatori che hanno dimsotrato di essere maggiormente determinanti, almeno fino a qualche anno fa, sicuramente va considerato Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, che ha militato alla Roma e alla Juventus nel suo periodo in italia, ha incantato in tantissime occasioni le tifoserie giallorosse e bianconere. del resto, parliamo di un regista eccezionale, capace di fare la differenza nelle partite più delicate e nelle situazioni maggiormente scomode. Un leader silenzioso che ha fatto il bene di due dei club più prestigiosi in assoluto della massima serie calcistica italiana. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

