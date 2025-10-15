Regionali Zaia rompe gli indugi | Capolista in ogni provincia

La telenovela è finita. Dopo settimane di tentennamenti e a meno di sette giorni dalla chiusura ufficiale delle liste, Luca Zaia annuncia pubblicamente: " Mi candido capolista in ogni provincia ". Il presidente uscente della Regione Veneto, quindi, sblocca l' empasse che si era creato all'interno della Lega nel territorio del Nord-Est italiano in vista delle elezioni locali che si terranno il 23 e il 24 novembre. E lo ha fatto in occasione dell'apertura della campagna elettorale a Padova in sostegno del leghista Alberto Stefani come prossimo governatore. " Posso capire tutto, ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho individuato solo questa soluzione per diventare un problema ", ha aggiunto Zaia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regionali, Zaia rompe gli indugi: "Capolista in ogni provincia"

