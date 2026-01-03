Italia La tragedia tra le mura di casa l’hanno trovato proprio così E la compagna…

Una tragedia si è verificata nel Valdarno aretino, dove un uomo di 68 anni è deceduto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta all’interno della sua abitazione a Montevarchi. La vicenda ha coinvolto anche la compagna, che si trovava con lui al momento dell’incidente. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Tragedia nel Valdarno aretino, dove un uomo di 68 anni è morto dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio avvenuta in un'abitazione di via Burzagli a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Intossicata anche la compagna, una donna di 50 anni, le cui condizioni non destano preoccupazione. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio, intorno alle 18, dopo la segnalazione di un possibile accumulo di gas all'interno dell'appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente provveduto a arieggiare i locali.

