Lo hanno trovato morto così Tragedia per il 30enne famoso | la scoperta inquietante
Un trentenne molto seguito sui social è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’uomo, noto sul web per le sue sfide legate al fitness e alla trasformazione fisica, sarebbe morto nel sonno.. Secondo quanto ricostruito, si era sottoposto nelle ultime settimane a un regime alimentare estremo nell’ambito di un progetto personale che prevedeva un forte aumento di peso da documentare online. I primi accertamenti indicano un possibile arresto cardiaco come causa del decesso. La vittima aveva annunciato di recente la sua partecipazione a una sfida che lo obbligava ad assumere fino a 10mila calorie al giorno, con l’obiettivo di aumentare oltre venti chili per poi perdere rapidamente il peso accumulato e promuovere un nuovo programma dimagrante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
