L’hanno trovato così Giovanni non ha fatto in tempo a chiedere aiuto | la tragedia nel giro di pochi secondi

Si chiamava Giovanni, 66 anni, la vittima trovata senza vita nell’area del foro Boario a Fano. L’uomo, colto da un improvviso malore, sarebbe uscito dal suo camper in cerca di aiuto, riuscendo a percorrere solo pochi metri prima di accasciarsi sull’asfalto. Quando i soccorritori sono arrivati, il sessantaseienne era ormai privo di sensi e non c’era più nulla da fare. Secondo quanto raccontano le persone che lo conoscevano, era stato visto spesso in quella zona, dove viveva da qualche tempo a bordo del suo camper, uno spazio che considerava la sua casa viaggiante. Un particolare che ha colpito gli inquirenti è il fatto che l’uomo sia stato trovato senza vestiti addosso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it