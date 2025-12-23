Incidente nella notte auto a folle velocità semina il caos in pieno centro | quattro i veicoli coinvolti

Nella notte, un incidente nel centro storico ha coinvolto quattro veicoli. Una vettura, una Opel Corsa nera, ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune auto parcheggiate all’incrocio tra via Trento e via Aschenez, causando danni e momenti di paura. L’evento si è verificato poco dopo mezzanotte, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Paura ieri sera in pieno centro storico, poco dopo la mezzanotte, un'auto modello Corsa di colore nero si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate all'incrocio tra via Trento e via Aschenez. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro auto in sosta, che hanno riportato ingenti danni.

