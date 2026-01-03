Inchiesta sul terrorismo a Genova il pm e la giudice sotto scorta

Un’indagine sul terrorismo a Genova ha portato alla protezione speciale per il pm e la giudice coinvolti. Per garantire la loro sicurezza, sono stati adottati il quarto livello di tutela. La vicenda sottolinea l’importanza di misure tempestive in un contesto di crescente minaccia, evidenziando l’impegno delle autorità nel preservare l’incolumità dei magistrati e il corretto svolgimento delle indagini.

Scatta il quarto livello di protezione per i due magistrati titolari dell'indagine sul fondamentalismo. Il capo di Al Jazeera a Gaza rifiutò in Italia l'incontro con l'attivista arrestato: «Mi compromette».

Detective informatici nei pc di Hannoun: “Soldi anche a familiari di kamikaze” - Agenti sotto copertura sono riusciti a penetrare nei computer dell’associazione palestinese. ilsecoloxix.it

Fondi ad Hamas, dopo l’inchiesta al tribunale di Genova arriva la vigilanza fissa - Una pattuglia fissa, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza presidia l'ingresso di palazzo di giustizia. editorialedomani.it

Maxi inchiesta sul terrorismo islamico della Dda e della Digos genovese. Il Pro Pal Hannoun era andato a prendere all'aeroporto Amr Alshawa, che risulta un finanziatore diretto dei terroristi palestinesi di Hamas, e lo aveva accompagnato a Portofino - facebook.com facebook

Solo due mesi fa i sindaci e dirigenti PD erano in prima fila ad ascoltare Mohammad Hannoun ad un evento per la Flotilla. Oggi quel volto è al centro di un’inchiesta per presunti rapporti con chi sostiene il terrorismo di Hamas. Le sinistre dicano chiaramente a x.com

