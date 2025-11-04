Mezza testa di capretto nel vaso al cimitero | l’orrore continua per la giudice sotto scorta
LECCE - Luogo di memoria, di silenzio, di raccoglimento, il cimitero è diventato teatro di un nuovo atto di intimidazione per la giudice Maria Francesca Mariano. Ieri, intorno alle 15, mentre si recava al cimitero di Galatina per rendere omaggio ai suoi cari, la magistrata, in servizio negli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
