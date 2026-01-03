Finanziamenti ad Hamas sotto tutela giudice e pm dell' inchiesta

Un'indagine giudiziaria ha portato all'arresto di Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, e di altre sei persone, nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. La vicenda vede coinvolti anche soggetti sotto tutela giudiziaria, evidenziando le delicate questioni legate ai flussi di denaro e alle associazioni di rappresentanza palestinese nel nostro Paese.

La maxi inchiesta ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e altre sei persone.

Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al Tribunale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al Tribunale ... tg24.sky.it

Inchiesta sui fondi ad Hamas, due magistrati genovesi finiscono sotto scorta - La misura, tecnicamente una “tutela”, scattata per il pm titolare del fascicolo e per la gip che ha firmato gli arresti per Mohammed Hannoun e altri otto ... msn.com

Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele @BeppeGiulietti, blog del Fatto x.com

Giusto, giustissimo indagare su eventuali illeciti commessi nei finanziamenti ad Hamas. Restano, tuttavia, alcune domande. Quando e dove saranno aperte le inchieste relative alla vendita di armi a Netanyahu Dal momento che persino nei rapporti Onu sono - facebook.com facebook

