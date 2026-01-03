Il ritorno di Xavier Dolan | sui social il tavolo di lavoro del regista

Xavier Dolan, noto regista canadese, ha condiviso sui social il suo ambiente di lavoro, anticipando il ritorno alle scene con un nuovo progetto. Con un messaggio di buon anno, sembra aver già avviato i preparativi per la prossima opera cinematografica. Questo sguardo dietro le quinte offre un’anticipazione del suo percorso creativo, confermando l’attiva presenza nel panorama cinematografico internazionale.

"Benvenuto 2026, con le braccia spalancate. Buon anno", queste sono le parole che ha scritto Xavier Dolan, l'enfant prodige del cinema horror, che sembra essersi messo già da un po' a lavoro per il suo prossimo progetto registico. Scopriamo insieme cosa potrebbe bollire in pentola per questo 2026. Il ritorno di Dolan. Il post sotto riportato preannuncia l'inizio riprese del prossimo film del regista, che sarà il primo diretto da Dolan dopo Matthias e Maxime, del 2019. L'estate scorsa Xavier Dolan aveva già annunciato di aver ripensato all'annunciato proposito di ritirarsi prima del tempo e di avere in programma un film horror.

Xavier Dolan ha confermato che non è più in pensione e che quest’anno girerà un nuovo film - Dopo aver annunciato l’addio al cinema nel 2023, il regista ha deciso di tornare a lavoro e ha mostrato una nuova sceneggiatura su Instagram. rivistastudio.com

Xavier Dolan annuncia su Instagram il suo prossimo ritorno alla regia - A parte le esperienze come attore, è dal 2019 che Xavier Dolan non dirige un film, ma tutto questo cambierà con l'horror che lo vedrà sul set quest'anno, come lui stesso ha annunciato. comingsoon.it

Xavier Dolan ha appena annunciato il ritorno alla regia con un nuovo progetto in fase di sviluppo che sarà girato nell'autunno 2026. x.com

