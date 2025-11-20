La Lazio annuncia il ritorno dell’Olimpia dopo l’esonero di Juan Bernabé per aver mostrato il suo pene sui social
2025-11-18 10:06:00 Il web è in trepidazione: A quasi un anno dall’ultimo volo dell’Olimpia sul prato dello Stadio Olimpico di Roma, la Lazio si prepara a recuperare uno dei suoi rituali più riconoscibili. Il club romano ha annunciato sui propri social l’arrivo di una nuova aquila e ha annunciato che il volatile debutterà davanti ai tifosi una volta terminato il suo allenamento. qualcosa che potrebbe accadere nel 2026. L’annuncio mette fine a una lunga pausa motivata da uno scandalo extra-sportivo che ha coinvolto il precedente falconiere, lo spagnolo Juan Bernabé, licenziato a gennaio per aver diffuso informazioni sui social network. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
