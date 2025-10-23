One-Punch Man 3 il regista costretto a cancellarsi sui social | Mi state danneggiando con questo odio
Mentre la nuova stagione di One-Punch Man debutta, il regista Shinpei Nagai cancella il suo account X a causa di campagne di "rage-baiting" e molestie online. Un segnale forte che riflette la pressione crescente su uno dei franchise anime più amati. Nel panorama anime, poche saghe hanno generato attesa come One-Punch Man. Ma la stagione 3 non solo affronta l'ombra dell'originale, bensì anche un nemico invisibile: il fandom arrabbiato. Il regista Shinpei Nagai, stanco dell'eco tossica dei social, ha scelto di ritirarsi - una mossa che risuona più forte di qualsiasi pugno. Il regista di One-Punch Man nel mirino Quando è emerso che Shinpei Nagai avrebbe diretto la stagione 3 di One-Punch Man, molti fan hanno mostrato scetticismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
