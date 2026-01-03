Il rapporto di Plures evidenzia una differenza di percezione tra turisti e residenti a Firenze. Mentre le recensioni online criticano il decoro urbano, i fiorentini mostrano soddisfazione per i servizi di pulizia. Questa disparità mette in luce le diverse prospettive sulla qualità della città e suggerisce un quadro complesso sullo stato del decoro urbano a Firenze.

C’è una Firenze a due velocità sul fronte del decoro urbano: se i turisti nelle recensioni online bocciano la pulizia della città, i residenti promuovono il servizio, restituendo un quadro diametralmente opposto. L’indagine di customer satisfaction 2025 di Ato Toscana Centro – soggetto terzo di regolazione e controllo – nelle province di Firenze, Prato e Pistoia restituisce un giudizio complessivo molto positivo, con il 99,5% degli utenti soddisfatti. A questo dato si affiancano le rilevazioni di customer satisfaction condotte per Plures dall’Istituto Piepoli, che con focus sul Comune di Firenze indicano che oltre il 94% dei residenti è soddisfatto del servizio e che il 96% valuta positivamente la pulizia delle postazioni e degli spazi dopo la raccolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rapporto di Plures: "Visite, flusso enorme. Fiorentini soddisfatti"

Leggi anche: Conte: “Siamo soddisfatti”, poi fa chiarezza sul rapporto con lo spogliatoio

Leggi anche: Plures Alia lancia il nuovo portale e la nuova app

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il rapporto di Plures: Visite, flusso enorme. Fiorentini soddisfatti.

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia comunica alcune variazioni ai servizi di raccolta e ai servizi al pubblico. I servizi di raccolta porta a porta di giovedì 25 dicembre verranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre. Analoga - facebook.com facebook