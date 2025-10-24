Plures Alia lancia il nuovo portale e la nuova app

Firenze, 24 ottobre 2025 - Plures Alia presenta il nuovo sito www.aliaserviziambientali.it e la nuova Aliapp, un ecosistema digitale integrato che consente di accedere in modo immediato e personalizzato a tutti i servizi della multiutility, da smartphone, tablet o computer. La nuova piattaforma permette, tra le altre cose, di iscriversi o subentrare alla Tari e alla Taric, richiedere ritiri on demand, consultare mappe interattive di cassonetti e pulizia strade, pagare online (per gli utenti Taric) in modo rapido e sicuro, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta smart, ossia una bolletta digitale interattiva, consultabile online in formato navigabile, che offre la possibilità di visualizzare in modo chiaro importi, scadenze e dettagli di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Plures Alia lancia il nuovo portale e la nuova app

