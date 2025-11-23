Conte | Siamo soddisfatti poi fa chiarezza sul rapporto con lo spogliatoio
Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Atalanta: tanti gli spunti lanciati dal tecnico leccese, che è apparso soddisfatto per quella che è stata la risposta dei suoi nel match contro i bergamaschi. Antonio Conte parla dopo Napoli – Atalanta – spazionapoli.it News Napoli calcio, le parole di Antonio Conte dopo il match contro l’Atalanta. Di seguito, le parole di Antonio Conte a margine del fischio d’inizio a Sky Sport: “L’ultima tegola è stata Anguissa, mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo. A centrocampo siamo rimasti davvero in pochi, Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Come ha ben detto il Presidente Giuseppe Conte, noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma abbiamo bisogno del vostro sostegno. E non basta andare a votare, ma bisogna convincere tutti a recarsi alle urne. Vai su X
Ora dalla provincia di Bari siamo passati alla provincia di Taranto. Eccoci a #Manduria in attesa di Giuseppe Conte! Ettore Licheri e Patty L'Abbate tour #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook
Conte: "Soddisfatto per la vittoria, con i giocatori ho un rapporto molto diretto" - Conte: "Soddisfatto per la vittoria" Le parole di Conte: "L’ultima tegola dell’infortunio di Frank Anguissa mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo. Riporta areanapoli.it
Napoli, Conte: "Ho un rapporto forte con i giocatori. I media? Giusto che parlino, io non ho maschere" - Dopo due settimane di tensione, che sono seguite alle dure parole di Antonio Conte al te ... Come scrive msn.com
Conte cambia il programma degli allenamenti: bel gesto per andare incontro alla squadra - Il confronto avuto ieri pomeriggio con il gruppo quasi al completo avrebbe prodotto un primo risultato già dalla giornata di oggi, come raccontato dagli inv ... Secondo msn.com