Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Atalanta: tanti gli spunti lanciati dal tecnico leccese, che è apparso soddisfatto per quella che è stata la risposta dei suoi nel match contro i bergamaschi. Antonio Conte parla dopo Napoli – Atalanta – spazionapoli.it News Napoli calcio, le parole di Antonio Conte dopo il match contro l’Atalanta. Di seguito, le parole di Antonio Conte a margine del fischio d’inizio a Sky Sport: “L’ultima tegola è stata Anguissa, mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo. A centrocampo siamo rimasti davvero in pochi, Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte: “Siamo soddisfatti”, poi fa chiarezza sul rapporto con lo spogliatoio