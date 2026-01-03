Il dottor Montagnolo insegna calcio e passione

Il dottor Montagnolo si dedica all'insegnamento del calcio con passione e competenza. Sabato scorso, il Frosinone ha concluso l’anno solare al primo posto in Serie B, dopo aver pareggiato contro l’Empoli, con 38 punti. Questa posizione testimonia il buon rendimento della squadra e l’impegno del club nel mantenere un livello competitivo nel campionato.

Con il pareggio di sabato scorso contro l'Empoli, il Frosinone ha potuto chiudere l'anno solare al comando della classifica del campionato di Serie B con 38 punti. E prosegue così nel segno dell'ottimismo l'avventura da vice-allenatore del Frosinone per Renato Montagnolo: in Ciociaria, il trentacinquenne pratese è arrivato come secondo di mister Massimiliano Alvini, ricostituendo così quel sodalizio nato sin dai tempi dell'Albinoleffe e della Serie C. A quei tempi oltretutto, Montagnolo si trovò a dover sostituire il proprio maestro per qualche partita e diventò a soli ventotto anni, nel 2018, l'allenatore più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale).

