Lazio-Milan | Sarri insegna calcio Allegri fallisce il primo obiettivo

Danielebartocciblog.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Lazio-Milan emozionante: Allegri fallisce il primo obiettivo stagionale, Sarri insegna calcio. E’ questo il riassunto del match di ieri sera che ha visto la Lazio superare il Milan per una rete a zero (gol di Zaccagni ) e conquistare i quarti di finale. Ebbene sì, Massimiliano Allegri ha visto sfumare la prima mission stagionale, lasciando il Diavolo Rossonero in una situazione che sa di occasione persa. La squadra rossonera, ancora una volta, ha mostrato limiti di gioco per quanto riguarda la fase offensiva (Leao unico riferimento offensivo non convince tutti) e idee poco chiare. Il tutto confermando come il “ corto muso ” non basti probabilmente più nel calcio moderno. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

lazio milan sarri insegna calcio allegri fallisce il primo obiettivo

© Danielebartocciblog.it - Lazio-Milan: Sarri insegna calcio, Allegri fallisce il primo obiettivo

