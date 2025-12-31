serie b montagnolo chiude il 2025 da primo in classifica con il frosinone

Il Frosinone conclude il 2025 in testa alla classifica di Serie B, dopo il pareggio contro l'Empoli. Con 38 punti, la squadra si mantiene stabile in cima alla graduatoria, consolidando la sua posizione nel campionato. Un risultato che riflette il buon andamento della squadra nel corso dell’anno e che apre prospettive per la seconda parte di stagione.

Prato, 31 dicembre 2025 - Con il pareggio di sabato scorso contro l'Empoli, il Frosinone ha potuto chiudere l'anno solare al comando della classifica del campionato di Serie B con 38 punti. E prosegue così nel segno dell'ottimismo l'avventura da vice-allenatore del Frosinone per Renato Montagnolo: in Ciociaria, il trentacinquenne pratese è arrivato come secondo di mister Massimiliano Alvini, ricostituendo così quel sodalizio nato sin dai tempi dell'Albinoleffe e della Serie C. A quei tempi oltretutto, Montagnolo si trovò a dover sostituire il proprio maestro per qualche partita e diventò a soli ventotto anni, nel 2018, l'allenatore più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

