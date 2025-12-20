Oggi in Brianza apre il nuovo negozio di Action | oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori
L’annuncio delle scorse settimane aveva entusiasmato i clienti. Oggi, sabato 20 dicembre, alle 8.45 ci sarà il taglio del nastro.Quando e dove apreAction si amplia e apre in Brianza il suo secondo store, a Busnago. La catena di discount no-food allarga la sua presenza sul territorio di Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori
Leggi anche: Action apre un nuovo negozio a Pomezia
Oggi in Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori; La tech company messinese SmartMe apre una nuova sede a Monza; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); Filippo Ferri nuovo questore di Como, Sinistra Italiana prende posizione: “Una ferita aperta per la città”.
In Brianza apre un nuovo discount: 800 mq di store e 33 nuovi assunti - Tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo negozio Action in Brianza. monza-news.it
In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori - Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro. monzatoday.it
ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. . Oggi a #Interview Giovanni Brianza, Amministratore Delegato di Edison Next, per parlare della transizione energetica in atto nel mondo dell’autotrasporto. Disponibile anche su #spotify: https://sp - facebook.com facebook
Oggi la Provincia di Monza e della Brianza ha inaugurato il nuovo Liceo Coreutico “B. Zucchi”, il primo indirizzo di danza della Brianza, completando così il Polo Liceale di via Marsala. Scopri di più bit.ly/CSMB_15-12-2025 @mimit_gov @RegLombardia x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.