L’annuncio delle scorse settimane aveva entusiasmato i clienti. Oggi, sabato 20 dicembre, alle 8.45 ci sarà il taglio del nastro.Quando e dove apreAction si amplia e apre in Brianza il suo secondo store, a Busnago. La catena di discount no-food allarga la sua presenza sul territorio di Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Oggi in Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori

Leggi anche: In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori

Leggi anche: Action apre un nuovo negozio a Pomezia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oggi in Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori; La tech company messinese SmartMe apre una nuova sede a Monza; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); Filippo Ferri nuovo questore di Como, Sinistra Italiana prende posizione: “Una ferita aperta per la città”.

In Brianza apre un nuovo discount: 800 mq di store e 33 nuovi assunti - Tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo negozio Action in Brianza. monza-news.it