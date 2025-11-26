Dan Peterson | Messina come me nel 1987 E Poeta ora deve risolvere due problemi

Il mitico coach dell'Olimpia: "Forse ora si capirà meglio perché mi sono ritirato come allenatore dell’Olimpia a 51 anni. Peppe avrà un periodo iniziale di luna di miele ma si sentirà di pesare 200 chili.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dan Peterson: "Messina come me nel 1987. E Poeta ora deve risolvere due problemi..."

