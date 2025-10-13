Varese morto ex senatore di Antonio Tomassini | Ha dedicato la sua vita a politica e tutela dei cittadini

Varese, 13 ottobre 2025 – Scomparso a Varese all’età di 82 anni il politico e medico Antonio Tomassini. Tomassini, di professione dottore, è stato eletto al Senato nella XIII, nella XIV, XV e XVI legislatura. Originario di Ascoli Piceno (dove era nato il primo dicembre del 1943) viveva da tempo a Varese. A rendere nota la notizia è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani: " Ci ha lasciati Antonio Tomassini per tanti anni senatore di Forza Italia, protagonista della politica sanitaria. Ma soprattutto era una persona perbene. Ci mancherai! Riposa in pace" ha scritto su X. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

