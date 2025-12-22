Ha dedicato la sua vita alla storica macelleria in centro città nonna Velleda festeggia i 100 anni

Un secolo di vita e una storia profondamente riminese: domenica (21 dicembre) la città ha festeggiato i cento anni di Velleda Greco, circondata dall'affetto della famiglia e dalla presenza dell'assessore Mattia Morolli, intervenuto per portare gli auguri dell'amministrazione comunale.

