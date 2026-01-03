Chi è Nicolas Maduro presidente del Venezuela arrestato dagli Stati Uniti

Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, è stato recentemente arrestato dagli Stati Uniti. Le autorità americane lo accusano di essere alla guida di un’organizzazione terroristica coinvolta nel traffico di droga internazionale. Questa vicenda rappresenta un episodio significativo nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione sul fronte politico e giudiziario internazionale.

Nicolas Maduro, arrestato e portato fuori dal Venezuela, era stato accusato dagli Stati Uniti di essere a capo di un'organizzazione terroristica internazionale, dedita al traffico di droga. Dietro all'operazione militare Usa ci sarebbero in realtà le mire di Washington sul petrolio di Caracas, ma tant'è: sebbene con un pretesto, Maduro è stato rimosso. Ecco chi è quello che ormai si può considerare l'ex presidente del Venezuela. Maduro è un ex autista della metropolitana e sindacalista. Maduro, nato il 23 novembre 1962 a Caracas, ricopriva la carica di presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela dal 19 aprile 2013 e già a interim dal 5 marzo dello stesso anno.

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com

