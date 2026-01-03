Il dibattito sull’aumento dell’Irpef regionale in Umbria riguarda questioni di giustizia fiscale e priorità di bilancio. Non si tratta di una semplice questione tecnica, ma di scelte che incidono sul benessere dei cittadini e sulla sostenibilità delle politiche pubbliche. È importante valutare attentamente le diverse opzioni, considerando le implicazioni sociali ed economiche, per definire una strategia equilibrata e responsabile.

PERUGIA – "Il confronto sull’aumento dell’ Irpef regionale in Umbria non è una questione tecnica né un passaggio obbligato privo di alternative. È, a tutti gli effetti, una scelta politica. E come tale va giudicata: per ciò che produce in termini di equità sociale, diritti e prospettive di sviluppo". Parole del segretario dello Spi Cgil Umbria Andrea Farinelli. "Come sindacato - aggiunge - abbiamo posto fin dall’inizio un punto fermo: pensionate, pensionati e cittadini con redditi fino a 35.000 euro dovevano essere tutelati. Non era scontato. È stato il risultato di un confronto serrato e di una pressione sindacale costante, perché in una regione segnata da pensioni medio-basse, salari deboli e servizi pubblici in sofferenza, scaricare l’aumento fiscale sui redditi più fragili sarebbe stato profondamente ingiusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Giustizia fiscale e priorità: tempo di scelte"

Leggi anche: Equità fiscale è giustizia sociale

Leggi anche: Consulenza fiscale e giustizia tributaria: l'esperienza solida dello Studio Manetti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Equità fiscale è giustizia sociale - Oggi ridurre le diseguaglianze significa anche recuperare rispetto per la classe media, ripermettendole attraverso un’adeguata riforma fiscale di poter tornare tale Se si vuole parlare di ... bergamonews.it

Belarus vs Liechtenstein: The Eastern Giant vs The Alpine Microstate

Per dare giustizia fiscale ai contribuenti leali e che da 35 anni attendono i rimborsi Irpef sisma 1990 - facebook.com facebook

Amazon ha raggiunto un accordo con le Agenzie delle entrate per versare all’erario 511 milioni di euro e evitare il processo della giustizia tributaria nell’ambito delle inchieste sulla presunta evasione fiscale dei pm di Milano. L’accordo, raggiunto nell’ultimo gi x.com