Se si vuole parlare di diseguaglianze, oggi tutto parte da qua. L’equità fiscale è giustizia sociale. In una stagione di legge di bilancio, dopo giorni di confronto molto strumentale, con slogan che spesso confondono e a cui viene riservata ampia diffusione mediatica, quel che resta da constatare è che una linea politica che permetterebbe oggi in Italia l’attuazione di manovre redistributive (come quella attuale non è) e la destinazione delle risorse al servizio delle priorità appare molto lontana dalla realtà delle proposte avanzate. Perché la domanda fondamentale che ciascuno dovrebbe in piena coscienza porsi è una sola: se i veri contribuenti in Italia sono e restano una netta minoranza come si può pretendere il mantenimento di un sistema universalistico? I dati sono molto chiari, basta scorrerli uno a uno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it