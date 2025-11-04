Uno sguardo strategico, un metodo integrato e un’assistenza costruita su misura: è questa la filosofia che guida lo Studio Manetti, fondato da Massimo Manetti, tributarista con una lunga esperienza nel settore fiscale e societario, con sedi a Empoli e Milano. Lo studio si distingue per il supporto completo offerto ad aziende, società e professionisti nella gestione e prevenzione dei rischi fiscali, accompagnandoli nelle scelte operative più delicate, in particolare nei momenti critici del ciclo d’impresa. Il team dello Studio Manetti fornisce un’assistenza continuativa che spazia dalla tenuta della contabilità ordinaria e semplificata alla redazione dei bilanci, fino alla gestione degli adempimenti fiscali e societari, nel pieno rispetto della compliance normativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulenza fiscale e giustizia tributaria: l'esperienza solida dello Studio Manetti