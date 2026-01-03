Genoa-Pisa torna la coppia Colombo-Vitinha 0-0 Applausi per Gilardino | La diretta della partita

Al Ferraris, Genoa e Pisa si affrontano in una partita importante per la classifica. La sfida si conclude con un pareggio senza reti, con ritorno in campo della coppia Colombo-Vitinha. Applausi per Gilardino, mentre si attendono aggiornamenti su formazioni e dettagli della cronaca. Una partita che evidenzia l’equilibrio tra le squadre in lotta per la salvezza.

Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le formazioni, la cronaca, i servizi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Genoa, torna Leali in porta ma la difesa soffre: ecco i rimedi di De Rossi; Genoa-Pisa, scontro diretto salvezza; Gilardino ritrova Meister e Nzola, Colombo e Vitinha il tandem d’attacco di De Rossi: le probabili di Genoa-Pisa; Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornata.

