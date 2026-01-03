Genoa-Pisa torna la coppia Colombo-Vitinha 0-0 Applausi per Gilardino | La diretta della partita
Al Ferraris, Genoa e Pisa si affrontano in una partita importante per la classifica. La sfida si conclude con un pareggio senza reti, con ritorno in campo della coppia Colombo-Vitinha. Applausi per Gilardino, mentre si attendono aggiornamenti su formazioni e dettagli della cronaca. Una partita che evidenzia l’equilibrio tra le squadre in lotta per la salvezza.
Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le formazioni, la cronaca, i servizi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Genoa-Inter finisce 1-2. Gol di Bisseck e Lautaro. Poi Vitinha | La cronaca della partita
Leggi anche: Gilardino torna a Marassi da ex: “Genoa nel cuore, ma al Pisa serve sana follia. Nzola c’è”
Genoa, torna Leali in porta ma la difesa soffre: ecco i rimedi di De Rossi; Genoa-Pisa, scontro diretto salvezza; Gilardino ritrova Meister e Nzola, Colombo e Vitinha il tandem d’attacco di De Rossi: le probabili di Genoa-Pisa; Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornata.
Genoa-Pisa, torna la coppia Colombo-Vitinha - Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. ilsecoloxix.it
Genoa-Pisa: Thorsby e Colombo tornano titolari. Le formazioni. Live dalle 15 - Nella penultima giornata d’andata c’è un delicato crocevia al Ferraris: la sfida Mundial tra De Rossi e Gilardino vale tre punti pesantissimi per tutti ... primocanale.it
Genoa-Pisa, le formazioni ufficiali: torna Colombo dal 1', Gilardino con Moreo e Meister - Genoa e Pisa cercano il riscatto dopo i rispettivi ko dell'ultimo fine settimana. tuttomercatoweb.com
Genoa-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #GenoaPisa x.com
Genoa-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.