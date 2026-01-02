Gilardino torna a Marassi da ex | Genoa nel cuore ma al Pisa serve sana follia Nzola c’è

Alberto Gilardino torna a Marassi, questa volta da ex calciatore del Genoa, in vista della sfida tra Pisa e Genoa. La squadra toscana si prepara con entusiasmo, consapevole dell'importanza della partita. Gilardino, allenatore del Pisa, ha sottolineato l’affetto per il club genovese, pur evidenziando la necessità di una prestazione determinata e senza eccessi. Nzola è disponibile e pronto a contribuire alla difficile trasferta.

PISA – Giorno di viglia per la squadra di Alberto Gilardino, che domani farà visita al Genoa di Daniele De Rossi. Il tecnico dei nerazzurri ha introdotto i temi della sfida nella consueta conferenza stampa del giorno prima. Che squadra si trova per le mani alla vigilia di questa sfida? Chi recupera e chi resta fuori? “Buon anno a tutti. Partiamo dagli assenti: vi confermo che Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno. Per quanto riguarda tutti gli altri, al momento stanno bene, ma farò le ultime valutazioni nella rifinitura di oggi pomeriggio. La notizia positiva riguarda Nzola: è rientrato ieri e ha svolto un allenamento con la squadra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Genoa Pisa, i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Il rientro dell’attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino Leggi anche: Parma cinico, Pisa sprecone. Gilardino: “Dominio inutile”. E su Nzola: “Errore imperdonabile” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gilardino verso Genoa-Pisa: "Recupero Cuadrado ancora lontano". Su Lorran e Tramoni... - Il Pisa è pronto a tornare in campo in questo 2026 dopo il ko contro la Juve di una settimana fa all'Arena Garibaldi. tuttosport.com

Gilardino sfida De Rossi: Genoa-Pisa diventa partita Mundial per la salvezza Il confronto di sabato tra i due campioni del mondo 2006 vale tre punti d’oro. A distanza di oltre un anno dall’esonero, Alberto torna a salire i gradini del Ferraris. Per la prima volta da - facebook.com facebook

