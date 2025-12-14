Genoa-Inter finisce 1-2 Gol di Bisseck e Lautaro Poi Vitinha | La cronaca della partita

Il match tra Genoa e Inter si conclude con un risultato di 1-2, grazie ai gol di Bisseck e Lautaro, seguiti da Vitinha. La partita ha visto scelte tattiche come l’assenza di Thorsby e il ritorno di Frendrup, con Otoa in difesa al posto di Ostigard indisponibile. Ecco la cronaca dettagliata dell'incontro.

L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it

