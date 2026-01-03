Frontale tra due auto | tre feriti e strada chiusa poi riaperta a senso unico alternato

Oggi, sabato 3 gennaio, si è verificato un incidente frontale a Struppa, che ha coinvolto due veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. La strada è stata temporaneamente chiusa e successivamente riaperta a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Frontale tra due auto verso le 14 di oggi, sabato 3 gennaio, a Struppa. Tre i feriti: due sono stati portati in codice giallo al San Martino e uno, sempre in codice giallo, al Galliera. Tre ambulanze sul posto: la Croce Azzurra di Bavari, la Croce Verde Burlando e la Pubblica Assistenza.

