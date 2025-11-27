Incidente frontale tra due camion | un ferito senso unico alternato sulla Cilentana

Paura, questa mattina, nel Cilento, dove una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 18Var "Cilentana" (al km 131,600): al momento è stato provvisoriamente istituto il senso unico alternato nel territorio comunale di Vallo della Lucania, in entrambe le direzioni. Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

