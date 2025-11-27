Incidente frontale tra due camion | un ferito senso unico alternato sulla Cilentana

Paura, questa mattina, nel Cilento, dove una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 18Var "Cilentana" (al km 131,600): al momento è stato provvisoriamente istituto il senso unico alternato nel territorio comunale di Vallo della Lucania, in entrambe le direzioni. Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente frontale tra due camion: un ferito, senso unico alternato sulla Cilentana

Approfondisci con queste news

https://www.mi-lorenteggio.com/2025/11/24/vizzolo-incidente-frontale-tra-furgone-e-tir-lungo-la-via-emilia-morto-23enne/ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti ift.tt/eTJaz0n Vai su X

Tragico incidente a Ravenna: due camion si scontrano, il bilancio è grave - Un incidente frontale tra due camion a Fosso Ghiaia, frazione di Ravenna, ha provocato un bilancio pesantissimo. Segnala notizie.it

Vallo, incidente sulla Cilentana: traffico rallentato - Incidente questa mattina lungo la Statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania, dove è avvenuto uno scontro frontale tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento ... Riporta infocilento.it

Scontro frontale tra due camion: un morto e un ferito grave - Incidente mortale nella mattinata di oggi (14 novembre) in una carraia nei dintorni di Fosso Ghiaia, in via Masullo, a pochi passi dal bacino della ... Segnala ravennaedintorni.it