Brutto incidente frontale tra due auto | tre feriti e strada chiusa per i soccorsi
Polverigi (Ancona), 19 ottobre 2025 – Brutto incidente oggi pomeriggio, attorno alle 17, in via San Giovanni a Polverigi, al confine con Agugliano. Stando a una prima ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri, due auto, una Kia e una Citroen C4 si sono scontrate frontalmente. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato anche in volo Icaro atterrato nel campo circostante. Tre in totale i feriti: una donna di circa 50 anni, portata in codice rosso all’ospedale regionale, non in pericolo di vita, e due uomini, uno dei due più grave, che hanno raggiunto sempre Torrette in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
