Sembra emergere un possibile trasferimento di Frattesi dall’Inter alla Juventus, con alcune dinamiche interne che potrebbero influenzare la decisione. Tra queste, una promessa di Chivu non mantenuta potrebbe aver avuto un ruolo nel percorso del centrocampista. Analizziamo i dettagli di questa vicenda, evidenziando gli aspetti principali che coinvolgono le due società e il giocatore.

L'avventura di Davide Frattesi con la maglia dell'Inter sembra giunta irreversibilmente ai titoli di coda. Non è più un segreto che le strade della Beneamata e della dinamica mezzala della Nazionale siano destinate a separarsi in questa finestra di mercato. La dirigenza di Viale della Liberazione, tuttavia, ha eretto un muro invalicabile sulla valutazione del cartellino: servono circa 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. La priorità assoluta dei vicecampioni d'Italia è monetizzare immediatamente, rifiutando formule di prestito o dilazioni eccessive, specialmente se l'acquirente è una diretta rivale storica come la Juventus.

© Internews24.com - Frattesi via dall’Inter? La mossa del centrocampista che lo avvicina alla Juve: spunta anche la promessa non mantenuta da Chivu!

