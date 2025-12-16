Un inatteso retroscena coinvolge Frattesi e Thuram nell'ambito delle trattative tra Juventus e Inter. La risposta dei nerazzurri alla richiesta della dirigenza bianconera ha sorpreso, mentre il centrocampista ha espresso un desiderio che potrebbe influenzare il futuro delle trattative. Ecco cosa emerge da questa vicenda.

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve Thuram Inter: spunta un retroscena clamoroso. Cosa avrebbero risposto i nerazzurri alla dirigenza bianconera! E il centrocampista ha espresso questo desiderio

Frattesi Juve Thuram Inter: retroscena clamoroso sulla risposta del club nerazzurro alla dirigenza bianconera per il centrocampista. Cos’è successo. Il Derby d’Italia non finisce mai, nemmeno quando le squadre sono lontane dal rettangolo verde. Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, si accendono le scintille sull’asse Milano-Torino. Al centro della contesa c’è Davide Frattesi, il centrocampista della Nazionale che reclama spazio, e una risposta “piccata” della dirigenza nerazzurra che coinvolge un gioiello bianconero. A svelare i retroscena di questo braccio di ferro è stato il giornalista Gianni Balzarini, che attraverso il suo canale YouTube ha fatto il punto su una trattativa che si preannuncia complessa e ricca di colpi di scena. Juventusnews24.com

Frattesi alla Juve LInter rilancia, dateci Thuram

