Frattesi Juve il centrocampista sempre più in uscita dall’Inter | i bianconeri osservano da lontano La situazione

Il futuro di Frattesi si fa sempre più incerto, con la Juventus che monitora attentamente la situazione. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, rappresenta un possibile colpo di mercato per rinforzare il centrocampo bianconero. Mentre Roma e Napoli sono in corsa, i dirigenti juventini osservano con interesse questa possibile opportunità di gennaio.

Frattesi Juve, è l’obiettivo per il centrocampo. Il giocatore è in uscita dall’Inter e piace anche a Roma e Napoli per gennaio. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il centrocampista della nazionale azzurra, classe 1999, sta vivendo una stagione complessa sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu, che lo ha progressivamente relegato ai margini del progetto nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giocatore sarebbe ormai scivolato nelle gerarchie fino a diventare la settima scelta del tecnico rumeno, una situazione insostenibile per un calciatore che punta a un ruolo da protagonista nel Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

