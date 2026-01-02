Leeds-Manchester United domenica 04 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 13:30 si sfidano Leeds e Manchester United. Con il cambio di modulo, il Leeds ha mostrato miglioramenti, rendendo difficile prevedere l’esito della partita. Qui troverete formazioni, quote e pronostici aggiornati, con un’analisi obiettiva delle due squadre e delle possibilità di risultato. Un approfondimento utile per chi desidera valutare le scommesse sportive e seguire l’incontro con attenzione.

Da quando Daniel Farke ha cambiato modulo, passando alla difesa a tre, il Leeds ha cambiato marcia e chi ci segue sa che ormai è tempo di non guardare troppo la classifica quando scendono in campo i Whites, perché se è vero che sono quintultimi con 21 punti, è altrettanto vero che sono imbattuto da .

