Manchester City-Chelsea domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Manchester City e Chelsea. La sfida si inserisce in un contesto di cambiamenti, tra cui la recente partenza di Enzo Maresca da Stamford Bridge, un addio annunciato dallo stesso tecnico italiano. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le dinamiche di un incontro importante nel campionato inglese.

Si parte dalla dipartita di Enzo Maresca da Stamford Bridge, che non è da considerarsi come un semplice esonero visto che anche il tecnico italiano del Chelsea aveva manifestato l’intenzione di andarsene. Il quarto posto della stagione 2024-25 non aveva esaltato ma la vittoria della Conference League e del Mondiale per Club avevano reso il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

