All’ospedale di Crema, il primo neonato del 2026 è Noor, arrivata il secondo giorno dell’anno. A Cremona, invece, Eniola Elliot è stato il primo nato del nuovo anno, alle 9 del primo gennaio. Entrambi i nosocomi hanno accolto con gioia i loro nuovi piccoli, segnando l’inizio del 2026 con due meravigliosi arrivi.

Ultima nata dell’anno una bambina, primo un maschietto all’ospesale di Cremona. Eniola Elliot è stato il primo nato, alle 9.25 del primo gennaio nel capoluogo per la gioia di mamma Daniel Joy, 32 anni e papà Taiyte Gift 29, nigeriani d’origine. Il piccolo Elliot aveva fretta di nascere e ha sorpreso tutti. In anticipo anche il parto della piccola Nina, avvenuto il 31 dicembre 2025 alle 11.24 e che ha allietato mamma Kirbj Gorno, 36 anni e papà Juan Carlos Ghezzi, 46 anni. Nina è la quinta figlia della coppia. I due sono titolari di un centro di fisioterapia a Crema, in via Cremona. All’ospedale di Crema invece, per il primo nato del 2026, si è dovuto attendere ieri quando è venuta alla luce Noor Dhuhha Wahab Udin alle 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiocco rosa all’ospedale di Crema. La prima nata del 2026 è Noor. Ha atteso il secondo giorno dell’anno

Leggi anche: Fiocco rosa all’ospedale di Seriate: Melanie è la prima nata del 2026

Leggi anche: Fiocco rosa al Santa Maria della Misericordia: Bianca è la prima nata del 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché TikTok si è riempito di fiocchetti rosa (sugli oggetti più assurdi) - Il fiocco è il principale protagonista di un'estetica fatta di colori pastello, camicette, ricami, pizzo, calzettoni, labbra juicy, blush rosa sulle guance, collane di perle: uno stile bon ton e super ... fanpage.it

Fiocco rosa all’Ospedale di Erba per la prima nata del 2026: Emma, 02/01/2026 ore 00:58 Congratulazioni ed i più sinceri auguri a mamma Jessica, a papà Graziano e alla sorella Sabrina; e benvenuta piccola Emma - facebook.com facebook

Fiocco rosa a Trieste: Margot Mia inaugura il 2026, prima nata dell’anno in città triesteallnews.it/2026/01/fiocco… x.com