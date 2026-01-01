Fiocco rosa all’ospedale di Seriate | Melanie è la prima nata del 2026

A Seriate, Melanie Corna è la prima neonata del 2026 all’ospedale locale. Nata da Diego e Isabel, residenti a Cerete, la bambina pesa 3 kg. Questo evento segna l’inizio dell’anno presso la struttura sanitaria della città, rappresentando un momento importante per le famiglie e la comunità locale.

Seriate. È Melanie Corna la prima nata del 2026 all’ ospedale di Seriate. La bambina, figlia di papà Diego di 39 anni e mamma Isabel di 29, residenti a Cerete, pesa 3.360 grammi ed è venuta alla luce alle 9.37 di giovedì 1 gennaio. Il parto si è svolto senza complicazioni: mamma e neonata stanno bene. Un momento carico di emozione che è stato vissuto con discrezione dai genitori che hanno accolto con semplicità anche il primato, per quanto simbolico, legato alla nascita della loro bambina. “Stiamo vivendo tutto molto velocemente – racconta il neo papà – e non ci stiamo ancora rendendo pienamente conto di quello che è successo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

