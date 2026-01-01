Al Santa Maria della Misericordia di Perugia è nata Bianca, la prima bambina del 2026. La piccola, in buona salute, pesa 2,870 kg ed è venuta al mondo alle ore 10. Un evento che segna l’inizio del nuovo anno all’interno della struttura ospedaliera.

Fiocco rosa per la prima nata del 2026 all’Ospedale di Perugia. La piccola, in ottima salute, si chiama Bianca, pesa 2,870 chilogrammi ed è venuta alla luce alle ore 10.50 del 1 gennaio con parto cesareo assistito dalle ginecologhe Elena Laurenti e Maria Cristina Spataru insieme alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Fiocco rosa al Santa Maria della Misericordia: Bianca è la prima nata del 2026

