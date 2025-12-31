L’Atletico Ascoli si prepara per L’Aquila | lavoro extra con Iachini

L’Atletico Ascoli si sta concentrando sulla preparazione in vista della trasferta a L’Aquila, con un lavoro intenso sul campo sintetico di Monterocco. Sotto la guida di Iachini, la squadra prosegue gli allenamenti post-natalizi per arrivare al meglio alla sfida, mantenendo alta l’attenzione e la concentrazione.

Si continua a correre sul campo sintetico del ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco dove l’Atletico Ascoli sta preparando il ritono in campo dopo le festività natalizie. Domenica infatti ci sarà la delicata trasferta a L’Aquila contro la quarta in classifica e ci vorrà la massima concentrazione e tanta corsa. Per questo il preparatore atletico dei bianconeri, Mauro Iachini, ha sottoposto in questi giorni i ragazzi ad un particolare sforzo atletico considerato anche qualche piccolo ‘stravizio’ che verrà concesso questa sera per il brindisi di mezzanotte. D’altronde il 2026 si annuncia come un vero banco di prova per l’Atletico Ascoli, chiamato ad affrontare una fase di stagione particolarmente intensa sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

