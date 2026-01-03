Fausto Lama riparte da solo | il nuovo singolo dopo la fine dei Coma_Cose

Fausto Lama, noto come Fausto Zanardelli dei Coma_Cose, torna con un nuovo singolo dopo la separazione artistica e personale dalla band. Pochi mesi dopo l’annuncio della fine del progetto e della relazione con Francesca Mesiano, Lama riprende la sua carriera solista. Questo nuovo brano segna un passo importante nel suo percorso musicale, offrendo ai fan un’ulteriore prova della sua crescita artistica e personale.

Pochi mesi fa, all’inizio dello scorso ottobre, i ComaCose, ovvero Fausto Zanardelli -in arte Fausto Lama – e Francesca Mesiano -alias California – avevano spezzato i cuori(cini) dei loro fan annunciando di aver messo un punto al loro matrimonio e, di conseguenza, anche alla collaborazione artistica. Nel dare la notizia, il duo aveva anche annullato i concerti previsti a Milano e a Roma, chiudendo bruscamente un’esperienza durata quasi un decennio. Con l’arrivo del nuovo anno, Fausto sembra determinato a ripartire, questa volta in solitaria. Se, a novembre, aveva anticipato tramite social di essere in studio di registrazione, promettendo nuova musica, il cantautore è ora passato all’azione, pubblicando il singolo A tanto così. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

