Fausto Lama riparte da solo | il nuovo singolo dopo la fine dei Coma_Cose
Fausto Lama, noto come Fausto Zanardelli dei Coma_Cose, torna con un nuovo singolo dopo la separazione artistica e personale dalla band. Pochi mesi dopo l’annuncio della fine del progetto e della relazione con Francesca Mesiano, Lama riprende la sua carriera solista. Questo nuovo brano segna un passo importante nel suo percorso musicale, offrendo ai fan un’ulteriore prova della sua crescita artistica e personale.
Pochi mesi fa, all’inizio dello scorso ottobre, i ComaCose, ovvero Fausto Zanardelli -in arte Fausto Lama – e Francesca Mesiano -alias California – avevano spezzato i cuori(cini) dei loro fan annunciando di aver messo un punto al loro matrimonio e, di conseguenza, anche alla collaborazione artistica. Nel dare la notizia, il duo aveva anche annullato i concerti previsti a Milano e a Roma, chiudendo bruscamente un’esperienza durata quasi un decennio. Con l’arrivo del nuovo anno, Fausto sembra determinato a ripartire, questa volta in solitaria. Se, a novembre, aveva anticipato tramite social di essere in studio di registrazione, promettendo nuova musica, il cantautore è ora passato all’azione, pubblicando il singolo A tanto così. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Fausto Lama, dopo i Coma_Cose riparte da solista: esce il singolo a tanto così
Fausto Lama, dopo i Coma_Cose riparte da solista - Dopo oltre trent'anni di musica Fausto Zanardelli inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico.
FAUSTO LAMA: dopo i Coma_Cose, riparte il percorso solista. il nuovo singolo "a tanto così'" - Dopo oltre trent'anni di musica attraversata, trasformata e reinventata, Fausto Zanardelli, inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico.
Fausto Lama torna con il suo primo singolo da solista dopo i Coma_Cose: "Mischiare amore e musica è pericolosissimo" - Fausto Zanardelli inaugura un nuovo capitolo del suo percorso con il nome di Fausto Lama.
Fausto Lama, dopo la fine dei Coma_Cose, apre il 2026 con il suo primo singolo da solista, A tanto così — un brano sincero che parla di chiusure, nuovi inizi e di come a volte l'amore finisca senza clamore, semplicemente perché si è esaurito.
Ascolta #MusicExpress! In questo numero: Geolier ft. 50 Cent, Doechii ft. SZA, Fausto Lama, Giusy Ferreri, Bizarrap & J Balvin, Tony Boy, Tiromancino #Radio #Rubriche #Podcast #Musica #NewMusicFriday x.com
