Dopo dieci anni di collaborazione, i Coma Cose hanno annunciato la fine del loro progetto condiviso. La separazione segna un momento importante nella carriera dei due artisti, riflettendo su un percorso caratterizzato da musica, amicizia e crescita personale. Questo cambiamento apre nuove opportunità per ciascuno di loro nel mondo musicale e professionale.

Coma Cose, la fine di un percorso condiviso: amore, musica e identità che si separano. Dopo dieci anni di carriera condivisa e una relazione che ha attraversato palchi, dischi e vita quotidiana, i Coma Cose hanno annunciato la fine del loro percorso insieme. Non solo come duo artistico, ma anche come coppia. A raccontarlo sono stati loro stessi, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con parole intime e senza filtri, affidate ai social. «Eravamo diventati solo una coppia sul palco», hanno spiegato. «L’amore si era trasformato. A un certo punto non sapevamo più se eravamo innamorati l’uno dell’altra o del progetto che ci teneva insieme». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mischiare amore e lavoro è pericoloso’: dalla fine dei Coma Cose al nuovo progetto di Fausto Zanardelli

