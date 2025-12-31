Sorpresa di Capodanno in Bra il nuovo esordio solista di Fausto Lama dopo i Coma Cose | il programma della festa a Verona

A Verona, piazza Bra si prepara a ospitare la festa di Capodanno 2026, con musica e intrattenimento per tutta la notte. L’evento, organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con la Fondazione Arena e Arena di Verona Srl, rappresenta un’occasione per vivere un momento di convivialità e musica, tra cui il debutto solista di Fausto Lama, noto per i suoi precedenti con i Coma Cose.

Verona si prepara ad accogliere il Capodanno 2026 con una lunga notte di musica e intrattenimento in piazza Bra, che tornerà a essere il cuore delle celebrazioni grazie all'evento organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona Srl e con il.

