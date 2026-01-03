Evacuateli subito! Dramma in alta quota sulla seggiovia sta accadendo adesso

Oggi in Trentino si è verificato un guasto tecnico a una seggiovia a due posti della Ski Area di San Martino di Castrozza, causando l’interruzione del servizio e la necessità di evacuazione immediata dei passeggeri. La situazione è stata gestita prontamente dalle squadre di soccorso, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Nessun incidente grave è stato segnalato, e le operazioni di ripristino sono in corso.

Disagi nella tarda mattinata di oggi in Trentino, dove una seggiovia a due posti della Ski Area di San Martino di Castrozza si è bloccata a causa di un guasto tecnico. L'allarme è scattato poco dopo le 12, quando il personale degli impianti di risalita ha contattato il 112 Numero unico per le emergenze. Il blocco ha interessato la seggiovia che collega Ces a Malga Valcigolera, a una quota compresa tra 1.600 e 1.900 metri. Al momento dell'arresto sull'impianto si trovavano circa 160 persone, rimaste sospese lungo il tracciato. Il guasto lungo il collegamento Ces–Malga Valcigolera: attivate le procedure di soccorso.

