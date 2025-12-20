Andrea Bocelli sta accadendo proprio adesso | tutti senza parole

Successo straordinario per Andrea Bocelli, protagonista di una spettacolare doppia data al Madison Square Garden di New York, uno dei templi internazionali della musica. Due serate consecutive tutte esaurite, con oltre 37.000 spettatori che hanno accolto il tenore toscano in un’atmosfera carica di emozione e applausi. Il Madison Square Garden si è confermato ancora una volta una cornice d’eccezione per Andrea Bocelli, che ha conquistato il pubblico americano con la sua voce inconfondibile e un repertorio capace di unire lirica, grandi classici e momenti di intensa suggestione. Le due date newyorkesi rappresentano ormai un appuntamento fisso del tour americano del tenore, soprattutto nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

