Non sono corpi di ostaggi in Libano Hezbollah ricostruisce l’arsenale | cosa sta accadendo adesso

La notizia è arrivata secca: i resti consegnati a Israele nelle ultime ore non appartengono a ostaggi. Gli accertamenti forensi israeliani lo hanno stabilito dopo l’ingresso dei corpi attraverso la Croce Rossa da Gaza. Una precisazione che pesa sul piano politico e umano, perché riaccende il tema della verità sui dispersi e delle responsabilità su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - «Non sono corpi di ostaggi», in Libano Hezbollah ricostruisce l’arsenale: cosa sta accadendo adesso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ritratti intensi e provocatori, figure nette e distorte, corpi nudi e donne spigolose: sono queste le caratteristiche dell’arte di Egon Schiele. Scopriamo le opere di uno tra i più grandi artisti dell’Espressionismo viennese stasera alle 21.15 su Sky Arte! - facebook.com Vai su Facebook

Media: i corpi restituiti non sono degli ostaggi. Hamas: vogliamo recuperarli tutti ma serve aiuto - La residenza nella Striscia del defunto leader palestinese Yasser Arafat è in rovina ma ospita diverse famiglie di sfollati La residenza nella Striscia di Gaza del defunto leader palestinese Yasser Ar ... Come scrive msn.com

Israele: nuovi raid su Gaza e Libano, resti consegnati da Hamas non sono di ostaggi - Nuovi attacchi aerei e di artiglieria nonostante la tregua nella Striscia, almeno due morti a Gaza city. Riporta msn.com

Gaza, i tre corpi restituiti “non sono di ostaggi israeliani” - L’esercito israeliano smentisce che si tratti di vittime del 7 ottobre. Segnala rsi.ch