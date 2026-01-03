Esplosioni a Caracas Maduro | Grave aggressione Usa

Nella notte a Caracas si sono registrate forti esplosioni, attribuite a un’operazione militare presumibilmente condotta dagli Stati Uniti. Maduro ha definito l’evento come una grave aggressione, suscitando preoccupazioni sulla stabilità della regione. Le autorità venezuelane stanno valutando la situazione e monitorando gli sviluppi, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

Forti esplosioni si sono verificate nella notte a Caracas, dopo quella che con ogni probabilità è stata un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. Donald Trump, dopo aver dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, aveva sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Paese sudamericano con il pretesto della lotta ai narcos. Adesso l’ escalation: il presidente Nicolas Maduro parla di «gravissima aggressione statunitense», mentre in tal senso manca ancora la conferma del Pentagono. DEVELOPING: Multiple explosions light up the night sky of Caracas, Venezuela. U.S. officials tell FOX News the U. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosioni a Caracas, Maduro: «Grave aggressione Usa» Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas e sulla costa. Il governo di Maduro: “Gravissima aggressione Usa” Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa", Maduro dichiara lo stato di emergenza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Ci sono state diverse esplosioni a Caracas, in Venezuela; Esplosioni a Caracas, Maduro punta il dito contro gli Usa: Stato d'emergenza, tutte le forze si mobilitino - video; Forti esplosioni nella notte a Caracas. Venezuela, esplosioni e aerei su Caracas. “Colpite basi militari”. Maduro: “Gravissima aggressione degli Usa, ci difenderemo” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it

Trump attacca il Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Ira di Maduro: “Grave aggressione militare degli Stati Uniti”. Video - Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela, ... affaritaliani.it

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) a Caracas e in altre località nei dintorni. Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi nella capitale venezuelana, - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.