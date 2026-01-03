Venezuela forti esplosioni a Caracas e sulla costa Il governo di Maduro | Gravissima aggressione Usa

Nella notte, il Venezuela ha registrato intense esplosioni a Caracas e nelle aree circostanti, con rumori simili a quelli di aerei in volo. Il governo di Maduro ha qualificato l’accaduto come una “gravissima aggressione degli Stati Uniti”, mentre si susseguono le notizie su possibili cause e implicazioni di questi eventi. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione internazionale rivolta alle conseguenze di quanto accaduto.

Roma, 3 gennaio 2026 – Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) in Venezuela, nella capitale Caracas ma anche nello stato di La Guaira, e a Higuerote nello stato di Miranda. Il governo venezuelano denuncia una " gravissima aggressione militare " da parte degli Stati Uniti e ordina "lo spiegamento del comando per la difesa integrale della nazione". Silenzio dal Pentagono. Poche ore fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, sollevava la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela affermando che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano "contati".

