Venezuela forti esplosioni a Caracas Gravissima aggressione Usa Maduro dichiara lo stato di emergenza

Nella notte di Caracas si sono registrate almeno sette esplosioni e la presenza di aerei a bassa quota, segnalando un episodio di forte tensione nella capitale venezuelana. Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza, attribuendo l’accaduto a un’“aggressione gravissima” da parte degli Stati Uniti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità venezuelane valutano gli sviluppi e le conseguenze di questo evento.

Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, nella capitale venezuelana Caracas. Lo scrive Reuters sul suo sito. Non è stato immediatamente chiaro cosa ci fosse dietro le esplosioni. Il governo venezuelano, il Pentagono e la Casa Bianca non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Sotto attacco ci sarebbero il palazzo presidenziale.

Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas - Nella notte a Caracas, la città è stata svegliata da una serie di forti esplosioni accompagnate da rumori simili a voli aerei, intorno alle 2 locali (7 in Italia), secondo ... ilmattino.it

Venezuela, esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo, boati lungo la costa. Colonna di fumo sulla base militare - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

Forti esplosioni a Caracas. Il colombiano Gustavo Petro: "Allertate il mondo intero, attaccano il Venezuela" x.com

“Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Lo denuncia il presidente del Venezuela Gustavo Petro. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

